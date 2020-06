“¿Por qué nos interrumpen siempre?”: La tensa discusión entre Iván Moreira, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez

Un tenso momento se vivió en el programa de este lunes del matinal Contigo de Chilevisión, cuando el senador Iván Moreira interrumpió a los conductores del programa, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, a quienes acusó de interrumpir cada vez que hablaban personas de derecha.

La situación ocurrió, cuando estaban conversando por videollamada entre el parlamentario Francisco Chahuán, el alcalde de Independencia Gonzalo Durán, Camilo Escalona y Moreira, respecto a la forma en cómo manejó la crisis del coronavirus el exministro Jaime Mañalich.

Chahuán estaba dando su punto de vista y fue cortado por los animadores, situación que molestó a Moreira y expresó: “¿por qué siempre nos interrumpen a nosotros?”.

“Ustedes no me van a invitar por ser tan franco, pero nos interrumpen, cuando se trata de nosotros nos interrumpen 10 veces”, agregó.

La respuesta de Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez no tardó en llegar y ambos expresaron que “acá todos dicen lo mismo, la semana pasada tocó lo mismo, pero para el otro lado, no se enoje”.

“No me enojo, pero voy director al grano, ustedes no pueden enojarse cuando le digo a Julio César ‘compañero’”, aseguró Moreira y JC lanzó: “no se preocupe mi general”.

El momento se volvió más tenso cuando se le preguntó a Iván Moreira respecto a las diferencias de cifras que entregó el Ministerio de Salud a la OMS sobre el número de fallecidos.

“¿De qué ocultamiento me hablan? Se cambió el criterio varias veces las cifras de acuerdo a los estándares internacionales, entonces porqué se trata de insinuar que hay dolo, pero no es así”, cerró.