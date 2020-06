Reconocida influencer chilena anunció acciones legales por descargas ilícitas de su libro

Carmen Castillo, reconocida influencer chilena apodada “Carmen Tuitera” y famosa por su libro “Weona, tú podí”, denunció en sus redes sociales que su obra literaria está siendo descargada de manera ilegal.

La autora, muy popular en Twitter e Instagram por su frases motivaciones, anunció que realizará acciones legales para detener la adquisición indebida del texto. ”

“Yo voy a ser bastante clara y firme respecto a este tema. Yo soy una mujer que respeta su trabajo, que lo valora, puede todo el mundo mirarlo en menos, pero yo sé lo que me cuesta y me ha costado. Por lo mismo, me he respaldado en todas las áreas posibles para cuidarlo”, escribió en uno de sus recientes posteros.

“Yo no iré buscando persona por persona (para eso otros hacen la pega), pero sí tomaré medidas contra quienes yo tenga conocimiento. Si estás vendiendo mi libro en PDF y de pasada cagándote (sic) a gente porque viene todo cortado/dañado, no lo hagas por favor. No hay justificación para que te pases por la raja mi trabajo y hagas algo ilegal (sic)”, complementó Castillo.

“Voy a ocupar lo que tenga a mi alcance para cuidar mi pega sobre todo si esto es digital“, finalizó la influencer.