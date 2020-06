“¡Qué tiempos aquellos!”: Loreto Aravena recordó a “Susy” de “Soltera otra vez”, tras su desvinculación en diciembre pasado

Durante la jornada de ayer, Canal 13 confirmó que, dado el contexto sanitario, decidieron suspender la actual temporada del programa “Bailando por un sueño”. En reemplazo, el canal decidió volver a emitir la primera temporada de la teleserie “Soltera otra vez“.

Debido a este hecho que la actriz Loreto Aravena, una de las integrantes de esta producción, quiso recordar su paso por la teleserie, compartiendo una de las escenas más recordadas para los fanáticos.

“¡Qué tiempos aquellos!” fue lo que escribió junto al registro, que ya cuenta con más de 14 mil reproducciones en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que Aravena fue desvinculada de Canal 13 en diciembre pasado y fue la misma Loreto quien confirmó la noticia hace semanas atrás, a través de una entrevista que realizó por medio de sus redes sociales.

“Yo estuve 11 años siendo parte de un elenco estable en Canal 13, pero me desvincularon en diciembre del año pasado. Desde ahí que no he querido tomar nada que me dé tanta estabilidad, porque quiero más tiempo”, dijo la actriz en aquella oportunidad.

Revisa la publicación acá: