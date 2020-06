Nacho Pop vivió inesperado acontecimiento en último capítulo de “Bailando”: Raquel Argandoña lo gatilló

El pasado miércoles Canal 13 emitió el último capítulo de su estelar “Bailando por un Sueño“, el que debió salir de pantalla debido a la crisis sanitaria que enfrentamos debido al Covid-19.

Desde la señal, a través de un comunicado, explicaron que en este momento no existe “viabilidad tanto práctica como financiera del proyecto, lo que sumado a la importante disminución de los ingresos por el que hoy día atraviesa la industria de la TV, nos lleva a tomar la decisión de suspender la temporada”.

En este contexto, el último capítulo de ayer tuvo un tono distinto, donde se mostró los bailes de todos los participantes que quedaban hasta el momento.

Quien sorprendió fue Nacho Pop, que interpretó “Noa Noa” de Juan Gabriel. Francisca García-Huidobro lo calificó con un 4, debido al empeño que le puso.

No obstante su colega de labores, Raquel Argandoña, sorprendió con la calificación que le entregó al periodista: un 10.

“Nos hace reír, la gente en la casa también se ríe contigo en estos difíciles momentos. No quiero que te vayas todavía, sé que lo has pasado muy mal y ahora lo estás pasando muy bien, creo que el Bailando te está haciendo fantástico, porque nunca te había visto tan flaco, y yo esta noche, me voy a dar un gusto, te voy a poner un 10“, explicó Raquel sobre su puntuación.