“El gobierno promete pero no llega a ninguna solución”: Marcelo Ríos emitió crítica opinión sobre la gestión de la pandemia

El ex número uno, Marcelo Ríos, emitió una categórica opinión a través de sus redes sociales, y en específico mediante su cuenta de Instagram, refiriéndose a la emergencia que se vive Chile a causa de la pandemia de Covid-19.

El exdeportista compartió una fotografía del recuerdo en la red social, junto a la cual realizó una extensa reflexión.

“Pongo esta foto porque mirándola se me vino una idea sobre todo lo que está pasando en Chile, y por lo que yo veo, no se encuentran soluciones reales a esta pandemia que día a día no sigue matando”, comenzó expresando Ríos.

A esto agregó: “Creo que el gobierno tiene mucha gente capacitada y mucha que no aporta nada. Lo que quiero decir que existe mucha gente fuera del gobierno que tiene ideas y hasta quizás soluciones, pero nunca serán escuchadas, ya que el gobierno promete pero no llega a ninguna solución“.

Finalmente, expresó: “Por qué no el gobierno abre una página web donde se puedan dar ideas que pueden ser muy interesantes, y creo, ya que estamos en democracia, toda opinión es valida”, concluyó.

Revisa la publicación acá: