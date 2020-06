“Está fuerte el Ravotril”: Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez nuevamente se enfrentaron a Iván Moreira

Al parecer, todos los días habrá una eterna discusión entre el senador Iván Moreíra y los conductores del matinal Contigo de Chilevisión, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez. Este viernes, ambos periodistas molestaron al parlamentario por sus dichos respecto a que se había tomado un medicamento para el programa.

Todo comenzó cuando JC dijo: “nunca hemos dicho que todo es malo, pero el resultado al final parece que fuera un fracaso, la política se pone de acuerdo, porque si nos llenamos de eufemismo la gente se confunde y se genera expectativas”.

A lo que Moreira respondió “no tengo ningún problema con el lenguaje, yo vengo a estos programas porque defiendo la posición del gobierno y la que represento”.

En ese momento ambos conductores arremetieron y expresaron “pero no se puede defender lo indefendible Iván, recuerde que usted representa a la gente y no a un sector político”.

La respuesta del parlamentario fue “por supuesto y lo he dicho. Hoy me tomé un Ravotril porque sabía que me iba a enfrentar 4-2 (al número de personas que se estaba hablando en el programa)”.

“Es efectivo que hay proyectos que se han demorado en el parlamento, el proyecto de los honorarios estuvo casi cinco semanas y fue porque se trabó por los gallitos políticos”, agregó.

En el cierre, Monserrat Álvarez lanzó una indirecta: “uy sí, parece que estaba fuerte el Ravotril” senador”.

Revisa el intenso díalogo: