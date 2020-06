"Me dijiste tan bonita, pero tan chana...": Exintegrante de "Morandé con Compañía" dejó "avergonzado" a Jordi Castell por feo comentario del pasado

La actriz Ingrid Parra -quien participó durante mucho tiempo en Morandé con Compañía- sacó a la luz un “feo” comentario que le realizó Jordi Castell en el pasado, en una íntima entrevista con el propio animador por medio de Instagram.

“No nos conocemos en persona, pero en esos programas anteriores de farándula, me viste un par de veces…hablando del look…y feo feo, pero te perdoné ya está olvidado, me dijiste: tan bonita, pero tan chana. Entiendo que es un programa de televisión, no me lo voy a tomar en serio”, dijo la actriz al fotógrafo.

Jordi, avergonzado al escuchar sus palabras le pidió disculpas: “Qué vergüenza, perdóname, este programa no puede empezar antes que me perdones”.

Posteriormente, el fotógrafo reiteró sus disculpas y manifestó: “Qué vergüenza lo que te dije, aparte eres lo menos chana que hay. Perdona por haberte dicho chana“, sentenció Jordi.