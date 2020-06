Monserrat Álvarez arremete contra la clase política: “Nos infantilizan, nos amenazan con el castigo”

La conductora del matinal “Contigo en la Mañana”, Monserrat Álvarez, había retornado recientemente al espacio de Chilevisión, luego de realizar una extensa cuarentena tras dar positivo al Covid-19.

No obstante su regreso solo duró unos pocos días, pues se volvió a ausentar del espacio, esto tras tener un problema con sus lentes de contacto.

En este contexto la periodista utilizó su tiempo en casa para reflexionar sobre la pandemia que enfrentamos, arremetiendo contra la clase política.

“He pensado algunas cosas en estos dos días en casa ….. Llevamos 90 o más de pandemia, cuarentenas, toques de quedas etc etc y ayer me encontré este titular : “ 5 AÑOS DE CARCEL PARA QUIENES INFRINGEN LA CUARENTENA”….qué mal lee la realidad nuestra clase política.

Nos infantilizan, nos amenazan con el castigo“, partió señalando en una extensa publicación de Instagram.

En este mismo punto continuó: “Una y otra vez la fracesita “endureceremos las penas” como solución mágica para cualquier tipo de problema. Respuesta simplista y punitiva para problema complejo, grande y que sólo se soluciona con una ciudadanía empoderada e informada“.

“Suscribo lo q dijo Eduardo Engel: NO hemos construído una épica nacional en que nos hermanemos en una lucha común. Aquí o nos retan las autoridades, o nos confunden con las cifras, o discuten montos millonarios en el Congreso. Ser solidarios lo han reducido a un “ Quédate en Casa” y la solidaridad que se necesita es más que eso! Tampoco es un aplauso al personal de salud que pide un ministro en cadena nacional“, agregó.

Tras esto expresó que el aumento de personas contagiadas por Covid-19 no tiene que ver con “ese par de giles buenos pal carrete de Las Condes o Quilicura”, sino que porque no se ha cumplido bien la cuarentena “porque son miles los que salen a vender en la calle o a trabajar en lo que sea para poder parar la olla“.

Finalmente remató el texto con “cosas que piensa una en cuarentena”, recibiendo múltiples comentarios positivos. “Cuanta verdad” y “Que buenos y reales son todos esos pensamientos“, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Aquí puedes ver su publicación: