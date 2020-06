Raquel Argandoña arremetió contra diputados en “Bienvenidos”: “¿Saben cuánto cuesta un kilo de pan?”

Durante la jornada de hoy en “Bienvenidos” de Canal 13 se vivió un tenso momento luego de que en el panel se contara con los diputados Pablo Vidal y Guillermo Ramírez.

En la instancia mantenían un contacto con Mauricio, un hombre que padeció de Covid-19 sin poder asistir a una residencia sanitaria, y además está cesante y solo le quedan $1.500 pesos para llegar a fin de mes.

En este contexto Raquel Argandoña arremetió contra los diputados:”La gente tiene que exponer sus problemas en la televisión para que ustedes traten de darle una solución. Entonces le piden el número a producción, por interno, para quedar bien con la teleaudiencia“.

Luego continuó: “Yo les pregunto a ustedes, se imaginan, Viviana y Mauricio tiene 1.500 pesos hasta fin de mes. ¿Saben ustedes cuánto cuesta un kilo de pan?, ¿Cuánto cuesta un litro de aceite? (…) Yo les pregunto, con todo respeto, por qué no se ponen en el lugar de esta gente que necesita plata para vivir. Se están muriendo de hambre (…) Esta gente se está muriendo de hambre. Si no traemos estos casos a la televisión, no les damos solución”, cerró.

Este momento fue comentado en Twitter, donde los espectadores aplaudieron la postura de Argandoña.

Loco no me van a creer pero Raquel Argandoña se acaba de pasear a Pablo Vidal y Guillermo Ramírez, loco Raquel Argandoña!!! #Bienvenidos13 — krii Paz (@krii_to) June 19, 2020

El mundo está al revés 🙄 La Raquel Argandoña increpando a diputados por no conocer el valor de insumos básicos y explicándole que si no conocen eso, menos la realidad de quienes lo necesitan 👀 — Matias Carrera (@Matiascarrerao) June 19, 2020

Cómo estará de desfondada la derecha que Raquel Argandoña los saca a pasear. Si, ella, la del vestido metálico los trata de desconectados con la realidad social.

Cómo será. — Juanca Bustamante (@piesdeperro) June 19, 2020

Que le pasó a la Raquel Argandoña con esta pandemia, me llega a sorprender lo cuerdo de lo que dice. — Nico Jiménez (@nico_vrsalovic) June 19, 2020

Aquí puedes ver el polémico registro: