“Yo sabía que iban a haber voces que iban a encontrar que era el colmo”: Jurado de “Bailando por un sueño” rompió el silencio

Fue el pasado 16 de junio cuando Canal 13 confirmó la suspensión de la temporada de “Bailando por un sueño”, debido a la actual emergencia sanitaria que se vive a causa de la pandemia de Covid-19.

Bajo este contexto, uno de los jurados del espacio rompió el silencio y se refirió a esta mediática decisión de Canal 13 y de la productora que lleva a cabo el programa.

Fue Jaime Coloma, en entrevista con el programa “#CHVEnCasa”, quien expresó que “me pasaron varias cosas. A mí cuando me llamaron al ‘Bailando’ yo pensé inmediatamente que iba a ser una situación compleja. Yo afortunadamente, a diferencia de otras personas, sí veo venir a algunas cosas y sí soy consciente de las decisiones que tomo”.

A esto agregó: “Yo sabía que esto iba a repercutir de una manera muy ruda, y que iban a haber voces, que se rasgarían vestiduras, que iban a encontrar que era el colmo. Nunca me imaginé el nivel, pero sí me imaginaba una cosa bien intensa”.

Posteriormente, Coloma fue consultado sobre si hubiese apoyado la realización del programa si no hubiese estado él, el jurado indicó que “tengo una hipótesis. Yo creo que hoy día hay un concepto que se trabaja en comunicación que se llama infoxicación, que es la intoxicación con información, y hace rato que lo vengo diciendo que creo que es importante que existan instancias de entretención y distención en la TV”.

“La televisión sé que es una fuente de trabajo para gente talentosísima, y me preocupa que se diluya eso. Entonces, antes que me ofreciera el ‘Bailando’ yo incluso lamenté la primera vez que se cerró”, aseveró Jaime.

Sobre las medidas sanitarias que llevaron a cabo, Coloma señaló que “se tomaron con mayor obsesividad todos los resquicios para cuidar a quienes trabajábamos en el lugar. Era un programa que jamás pretendió ni llamó a nadie a faltar a la cuarentena. Entonces lo que me pasa y lo que más me complica no es el tema del programa en sí, es la calidad de la educación que tenemos en este país que no es capaz de discernir”.

“La gente no estaba viendo que estaban construyendo una sociedad farandulera, que eso es mucho más peligroso. Un programa de farándula es un divertimento, un juego, un show, es parte del periodismo puede ser serio o no ser serio, tiene miles de aristas pero no es todo lo que la gente cree que es”, sostuvo.

Finalmente fue claro en expresar: “Si usted cree que un programa de farándula apela al cahuín, a la mala leche, al bullying, quiere decir que usted internamente apela a eso. Lo mismo pasó con el ‘Bailando’. Si usted cree que un programa que va en horario de toque de queda, que es evidentemente una instancia laboral y que apela a la entretención, está llamando a que la gente deje de hacer cuarentena, quiere decir que el que tiene el problema en la cabeza es aquellos que lo criticaban y no en el programa“, cerró.