"Hoy te sale una... con el vecino": Kika Silva impactó con atrevido look en su cuarentena

La modelo y animadora de Canal 13 Cable, María Francisca Silva, sorprendió este viernes en la noche a sus seguidores luego de vestirse y maquillarse como hace tiempo no hacía.

“F R I D A Y …. no sé hace cuánto tiempo (no) me vestía y maquillaba así 😂”, escribió la también influencer que está en cuarentena en su hogar.

Como era de esperar, sus seguidores la alabaron por su belleza: “Guapísima”, “Te ves hermosísima 😍❤️”, “La más linda”, “muy linda y elegante”, “perfecta mas bella al natural pero te ves hermosa saludos”.

“Hoy te sale una… con el vecino”, Yo me hice un sour y un picoteo”, “Disfruta tu carrete! Es viernes y ese cuerpo alguna vez lo supo jaja”, fueron otros comentarios.