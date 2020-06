“No sabes las cosas que te podría haber contestado”: Kramer se hizo pasar por conocido animador para llamar a Kel Calderón

El animador Francisco Saavedra se ha dedicado esta cuarentena a ayudar y pasar momentos agradables a través de Instagram donde tiene un especial proyecto junto a Stefan Kramer y Jorge Zabaleta.

Se trata de “Socios”, donde el comediante llama a distintos personajes de la televisión y farándula haciéndose pasar por alguna de sus imitaciones.

Es así como ahora fue el turno de llamar a Kel Calderón, a quien Kramer llamó imitando a Martín Cárcamo.

Todo comenzó con un audio: “Hola Kel, perdona que te llame a esta hora, ¿podemos hablar un minutito? Soy Martín Cárcamo. Gracias. Sino hablamos mañana, un abrazo, chao”. La influencer quiso responderle el mensaje a través de la aplicación, pero se produjo el llamado.

El humorista, siempre con la voz del animador de Canal 13, respondió primero: “Kel, ¿cómo estás? Te habla Martín. ¿Cómo estás? Perdona que te esté llamando a esta hora, un poco desubicado…”, afirmó.

Calderón le dijo que no se preocupara, a lo que Kramer continuó con la pitanza: “Disculpa, es que necesitaba hacerte una pregunta. Me está llamando Andrés de Talentoso (fundación benéfica en la que Kel y Kramer participan), que es algo benéfico parece, y quería preguntarte, ¿qué onda?, ¿si me integro? Creo ya son varios, entonces para cachar. ¿Qué me recomiendas?”.

“Y por otro lado te llamaba para ver si puedes hacer un live conmigo de Almorzando con el Rubio”, agregó, según rescata el portal Fotech.cl.

Kel respondió: “Deberías integrarte sí o sí, es una muy bonita iniciativa. ¿Estás resfriado?”, a lo que el comediante le dijo nervioso que “estoy bien weón, tú sabes que hablo así, estoy fumando un puchito aquí en la terraza”.

Y ahí fue cuando la hija de Raquel Argandoña lo descubrió: “¡Kramer, te conozco!”.

Esto provocó la intervención de Francisco Saavedra, quien comenzó a reír de inmediato. “¿Esa es la risa de Pancho Saavedra?”, preguntó Kel.

El conductor de “Aquí Somos Todos” confesó la pitanza, a lo que Kel aseguró que “son valientes para llamarme a esta hora, no sabes las cosas que te podría haber contestado”.

Tras esto, la influencer encaró al comediante: “Oye Kramer, te odio, me traumaste con mis orejas de por vida (ríe). Esas malditas ‘orejas de elfo’, y de ahí para siempre quedé con la idea”, le dijo.

“Eso fue el año 2010”, recordó Kramer. “Yo creo que hoy día yo no haría eso. Pero bueno, ya fue y hay que reírse nomás, no hay nadie tan pendiente. Así que si te provoqué alguna incomodidad…”, le respondió. “No, los quiero, mi amigo talentoso”, cerró Kel.