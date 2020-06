Vuelve exitosa teleserie de los 90′ de TVN y fanáticos de “Sucupira” se rebelan en Twitter

La mañana de este sábado “Sucupira” marcó tendencia en Twitter, llegando a ser Trending Topic. ¿La razón? La decisión de TVN de reestrenar una teleserie de antaño, pero que al parecer no fue del total gusto de los tuiteros.

Es que en vez de “Sucupira”, que fue estrenada el año 1996, volverá a las pantallas “Aquelarre”, del año 1999, la que fue protagonizada por Sigrid Alegría, Álvaro Rudolphy y Álvaro Escobar.

La teleserie es original de Hugo Morales y fue dirigida por María Eugenia Rencoret y contaba la historia de un pueblo donde misteriosamente sólo nacían mujeres.

Sus personajes secundarios siguen siendo los más recordados como la “señorita Gustava”, “Prudencio”, “Poncia” y el “Toro Mardones”.

El canal aún no anuncia la fecha de estreno, pero se espera que sea en las siguientes semanas, un regreso para acompañar la cuarentena.

Mientras, en Twitter estas fueron las reacciones:

Oye loco #Sucupira es mi teleserie favorita del mundo mundial. Me acuerdo que cuando terminó me dio tanta pena que me daba vergüenza así que dije que iría a dar una vuelta y me fui a llorar a la calle para que no me vieran en mi casa

— Mr. Carr ϟ 🏳️‍🌈 (@santi_cris) June 20, 2020