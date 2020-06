“Que los hijos se lo celebren”: Raquel Argandoña recibió críticas por celebrar a su pareja en el Día del Padre

La animadora de Bienvenidos Raquel Argandoña está feliz con su nuevo noviazgo e incluso anunció que le ofrecieron matrimonio hace poco y es por eso que esta vez decidió celebrar a su pareja en el Día del Padre.

Con un video subido a Instagram, la ex “Quintrala” mostró cómo fue de elegante la cena que preparó, sin dar más detalles.

“Celebrando a un papá especial!!!! Gracias @mesa.lista, me lucí con ustedes!!!! 😘”, escribió.

El video causó dudas, por lo que uno de sus seguidores escribió: “Qué papá Raca? Tu ex?”, en referencia a Hernán Calderón, padre de sus hijos. A lo que ella respondió: “nooooo el actual 🙈”.

De hecho, el mismo Félix Ureta subió el video con el mensaje: “Cuando te celebran el día del día padre, de una manera especial!!!! Los ❤️”.

La respuesta de la madre de Kel no fue del gusto de todos, recibiendo algunas críticas. “Jamás!!! Ella no es su hija. Que los hijos se lo celebren …ella tiene papacito”; “Pero Raquel…Él no es tu papà….Como que nada que ver. Linda mesa, pero next en esta”, “Linda decoración, pero muy mal ejemplo ya que no sigue los lineamientos del distanciamiento social”, “y la cuarentena y el distanciamiento?”, le comentaron.

Mientras otros la defendieron: “La que puede puede, que buen gusto Raquel….en todo 👏”.