“Su obsesión llegó a tal nivel que consiguió pega en el canal”: Gino Costa habló de acoso que sufrió en TVN

El periodista y rostro de TVN, Gino Costa, dio a conocer una singular situación que ocurrió en el canal público, esto en el marco de una conversación en Instagram Live con su ex compañero Hugo Valencia.

Al respecto, comentó que “una niña me escribía mucho por Twitter y su obsesión llegó a tal nivel que consiguió pega en el canal y me la encontré en los pasillos”.

Según rescató el portal LimaLimón, la joven empezó a escribirle por la Twitter y se sacaba fotos junto al televisor para aparecer junto a Gino.

“Es heavy. (Me decía) ‘Te voy a hacer un fan club, yo te amo’. Pero una declaración muy intensa. ‘Por favor respondeme, no sé qué voy a hacer si no tengo tu saludo’. Yo me empecé a urgir y le respondía todos los días”, añadió el rostro del “Buenos días a todos”.

Sin embargo, la situación se comenzó a descontrolar, cuando la mujer le aseguró que atentaría contra su vida.

“Le dije: ‘Tranquila, tengo hartas cosas que hacer, no puedo estar pendiente todo el tiempo de escribirte y responderte. Te agradezco mucho el apoyo, pero de verdad calmémonos’“, recordó.

“Ahí no me respondió más y estuvo ausente por un buen tiempo. Y después me dice: ‘Mañana te llevarás una gran sorpresa’. Le dije ‘ya, que bueno, espero que estés bien’”, añadió.

Pero fue ahí cuando ella apareció en el edificio de TVN. “Me dice: ‘Hola, entré a trabajar acá y pedí el mismo horario en el que tú estás’”, relató.

“Yo tampoco quería perjudicarla en su pega. Pasó bien poquito tiempo y yo me sentía bien perseguido. Después ella tuvo un problema, creo que no llegó a tiempo, llegó un par de veces atrasada y la despidieron“, reveló.

“Yo a mi jefa se lo conté en ese tiempo, pero había otra compañera que también sabía un poco la historia, que además era productora, y ella me mandaba WhatsApp. Antes nosotros teníamos cubículos y me decía: ‘Está atrás de tu cubículo"”, contó.