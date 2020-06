“Yo no sabía amar”: Luis Jara recordó a su fallecido padre con estremecedor relato 

Luis Jara publicó emotivas palabras en memoria de su padre, quien falleció hace varios años. El cantante sorprendió a sus seguidores en Instagram revelando varios momentos de su niñez y adolescencia junto a su progenitor.

“Les quiero contar algo. Este señor es don Luis jara Vergara. Mi padre. Un hombre especial, chapado a la antigua, poco expresivo, padre viejo. No jugamos nunca a nada. Se encargo de enseñarnos hábitos de estudio, de trabajar y proveer. Todo eso fue para mi, hasta que cumplí 14 años”, partió escribiendo el también comunicador en la descripción de una serie de fotografías donde aparece en compañía de su papá.

El cantante reveló que después ser clasificado en un casting de voz de Canal 13 llegó a casa feliz. Posteriormente se abalanzó sobre su padre para besarlo. El hombre “quedó shokeado” ante la actitud de Luis y rápidamente lo empujó. “Esto no lo hacen los hombres, besarse así es de maricones”, le dijo, según cuenta.

A lo anterior, Luis respondió: “Lo siento padre, desde hoy te voy a querer con besos”.

Desde ese momento el comunicador se esforzó por formar una nueva relación con su papá, quien poco a poco empezó a ceder y aprendió a no esquivar las muestras de cariño.

“Se hizo mi amigo, mi representante, mi abuelito, mi amigo. Viajamos juntos, solos por todo Chile , nos reímos como niños en Buenos Aires, nos tomábamos de la mano frente a todo el mundo, en fin, todo lo que siempre busque en él. Y cuando estaba empezando a disfrutarlo, la vida se lo llevó el día de mi cumpleaños“, relató Luis.

“Después del día de su rechazo, nunca más lo solté. Lo llene de besos y abrazos. El día que murió, murió en mis brazos. Me dijo que me quería. Y me dijo esa tarde ‘gracias hijo. Yo no sabía amar, con ustedes aprendí.’ Ese fue mi padre. Te amo viejo lindo”, finalizó el comunicador.

Revisa la publicación a continuación: