Miguel Acuña y su retorno a Canal 13 tras superar el Covid-19: “No sabía que había tanta gente linda que se preocupaba por este reportero”

Fue el 26 de mayo cuando el periodista Miguel Acuña confirmó mediante sus redes sociales que se había contagiado con Covid-19.

A pesar de esto, el comunicador pudo recuperarse y vencer el coronavirus, lo que permitió que este lunes pudiese volver a su trabajo en Canal 13.

El periodista ahondó en este tema y expresó que, en cuanto a su retorno, “fue súper bonito, me recibieron con mucho cariño, todos me querían abrazar, pero no se puede abrazar así que era como un abrazo frustrado, hasta ahí llegaron. Siempre con la protección y la mascarilla. Fue bonito volver a despachar después de tanto tiempo y también el cariño de la gente, que me ha acompañado en todo este tiempo, son miles que han estado pendientes por las redes sociales, el agradecimiento es para ellos”, dijo a La Cuarta.

A esto agregó que “no sabía que había tanta gente linda que se preocupaba por este reportero, fue muy emocionante el recibimiento de mis compañeros y de la gente que nos ve”.

Posteriormente, afirmó que “la verdad es que echaba de menos trabajar, harto tiempo en la casa y ya no me querían ver más, estaba desagradable como un león enjaulado y yo quería salir a trabajar, con todas las medidas de seguridad vamos a trabajar. Se supone que viene lo peor de la pandemia y ahí vamos a estar al pie del cañón, haciendo lo que uno ama, cuidarse mucho no más y seguir trabajando”.

Sobre su contagio con Covid-19, Acuña relató que “cuando me dijeron yo ya sabía, lo presentía. Cuando comenzaron los síntomas fui a la Asociación Chilena de Seguridad a hacerme el examen y yo ya sabía. Le dije a mi mujer, a mi familia, a todos les dije que iba a salir positivo y salí positivo, porque lo sentía, era algo raro que estaba sintiendo, los dolores y todo. Yo no me enfermo nunca, así que lo presentí antes, cuando llegó la confirmación fue como ‘ya, hay que darle"”.

“La pasamos con mi señora, los niños ya no estaban, los había enviado donde mi hermana. (El contagio) Lo vivimos los dos, más los perritos de la casa. Fuimos los cuatro que estuvimos dando la cuarentena aquí en la casa. Nos volvimos a encontrar con los niños hace dos semanas, yo me tomé vacaciones, así que después de la cuarentena nos encontramos con los niños nuevamente, pero era necesario separarse”, aseguró el comunicador.

En cuanto a su estado de salud actual, Miguel señaló que “me siento bien, he tenido dolores de cabeza que antes no tenía, me cansó un poco más rápido, el problema respiratorio luego de todo lo que hizo el bicho en el cuerpo. Yo no la pasé bien, fue bien duro, bien doloroso y raro. No lo había sentido nunca, no es un chiste la enfermedad, es muy jodida. No se la doy a nadie. Hay personas que son asintomáticas, pero los que sienten síntomas se pasa muy mal”.