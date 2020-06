“Es cruel y sin sentido”: Katherine Salosny critica la reducción de permisos temporales y genera debate en las redes

La animadora Katherine Salosny utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la determinación del Ministerio de Salud, de reducir los permisos temporales individuales de cinco a dos a la semana, en el contexto de la actual emergencia que se vive a causa del Covid-19.

En este contexto, la animadora reconoció que entiende la medida implementada, pero que aún así las autoridades no piensan en las consecuencias que tendrá en las mascotas.

“Entiendo que se ajusten las medidas. Pero no se piensa en nuestras mascotas. 2 permisos a la semana para personas solas con sus perros es cruel y sin sentido. Condenas a penas duras a sus dueños y a ellos mismos. Debiera existir una excepción es un cambio urgente!“, declaró Salosny.

La opinión de Katherine generó debate en la red social, de personas que no estaban de acuerdo con su punto de vista: “Porque habría que dar permiso para pasear 1 mascota y no dar permiso para que 1 niño pasee con su papá o mamá media hora?”, “Trato de entender tu punto, pero sin duda pensar siquiera sacar y exponer a un niño me parece un descriterio, la vida de un hijo no se pone en riesgo.”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

