Macarena Pizarro puso en aprietos a Ministro París en su defensa a Presidente Sebastián Piñera

El pasado lunes en la edición central de CHV Noticias la periodista Macarena Pizarro entrevistó al ministro de Salud Enrique Paris para hablar sobre distintos temas de la pandemia.

Uno de los puntos más tocados en la entrevista fue el funeral de Bernardino Piñera, tío del Presidente Sebastián Piñera, registro que generó bastante polémica en las redes sociales pues no habrían cumplido las medidas sanitarias.

Frente a esta viral situación la conductora le preguntó al ministro sobre este protocolo así como sus indicaciones, consultándole qué era lo correcto, porque hay personas que no han podido levantar la tapa del ataúd como sí lo hizo la familia del Mandatario.

“No hay protocolo nuevo. El paciente que fallece con COVID-19 tiene que ser aislado. Si el ataúd tiene las condiciones para aislar al paciente, es un ataúd hermético y la tapa de vidrio es hermética, obviamente está en una situación de aislamiento que impide la diseminación del virus”, sostuvo el ministro.

Luego agregó: “Si el paciente no cuenta con esas facilidades, se coloca dentro de una bolsa hermética”. No obstante, la conductora preguntó si acaso no todos los ataúdes eran herméticos, ante lo cual el ministro declaro no ser experto en el tema, afirmando que conocía algunos en donde se podía ver directamente al fallecido.

Tras esto la periodista le consultó si acaso podía asegurar que todas las familias tendrían derecho al mismo accionar del Presidente Piñera en caso de despedir un ser querido. Esto incomodó a Paris, pero debió responder en la pantalla.

“En Chile todos somos iguales ante la ley. Si esa familia cumple con las condiciones de tener un pariente fallecido dentro de un ataúd hermético, tendrá obviamente las mismas condiciones. No hay diferencias en Chile ni de clases sociales, ni de religión, ni políticas ni económicas, hay un respeto por la dignidad humana sobre todo en esta situación que estamos viviendo”, relató.

Finalmente el jefe de cartera se comprometió a “revisar el protocolo tan extenso, a revisarlo extensamente y con detalle y buscar una solución y dar una respuesta a otras familia que quieran acceder a esa metodología para su deudo”.