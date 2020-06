Miguel Acuña superó el Covid-19 y regresó a Canal 13: “No la pasé bien. Fue bien duro, bien doloroso y raro”

Fue el pasado 26 de mayo que el periodista de Canal 13 Miguel Acuña informó a través de sus redes sociales que había dado positivo al Covid-19.

Tras varias semanas se ausencia, el comunicador finalmente regresó el pasado lunes a la pantalla, no sin antes entregar detalles de lo vivido en cuarentena.

Respecto a su regreso a la exseñal católica, Acuña relato a La Cuarta que “fue súper bonito, me recibieron con mucho cariño, todos me querían abrazar, pero no se puede abrazar así que era como un abrazo frustrado, hasta ahí llegaron. Siempre con la protección y la mascarilla. Fue bonito volver a despachar después de tanto tiempo y también el cariño de la gente, que me ha acompañado en todo este tiempo, son miles que han estado pendientes por las redes sociales, el agradecimiento es para ellos”.

En esta misma línea narró que se sorprendió ante tanta “gente linda que se preocupaba por este reportero, fue muy emocionante el recibimiento de mis compañeros y de la gente que nos ve“, expresando además que extrañaba volver a trabajar. “Harto tiempo en la casa y ya no me querían ver más, estaba desagradable como un león enjaulado y yo quería salir a trabajar, con todas las medidas de seguridad vamos a trabajar“, expresó.

La cuarentena

Miguel Acuña narró que, tras presentar síntomas e ir a tomarse el examen PCR, él ya sabía que era positivo: “Lo sentía, era algo raro que estaba sintiendo, los dolores y todo. Yo no me enfermo nunca, así que lo presentí antes, cuando llegó la confirmación fue como ‘ya, hay que darle"”.

Tras esto narró que tomó medidas en su hogar, enviando a sus hijos con su hermana, pasando la cuarentena en su hogar junto a su esposa, “más los perritos de la casa. Fuimos los cuatro que estuvimos dando la cuarentena aquí en la casa. Nos volvimos a encontrar con los niños hace dos semanas, yo me tomé vacaciones, así que después de la cuarentena nos encontramos con los niños nuevamente, pero era necesario separarse”.

Mientras se encontraba en aislamiento, Acuña asegura que no la pasó nada bien. “Fue bien duro, bien doloroso y raro. No lo había sentido nunca, no es un chiste la enfermedad, es muy jodida. No se la doy a nadie. Hay personas que son asintomáticas, pero los que sienten síntomas se pasa muy mal”, aseguró, expresando además que ya se ha sentido bien, aunque se cansa más rápido y ha tenido dolores de cabeza que antes no tenía.