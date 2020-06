Senador Girardi cuenta que hace 1.000 abdominales diarios por salud

El senador Guido Girardi (PPD) dice que hacer ejercicio para él es como “lavarse los dientes”. Asegura que aunque se acueste a las tres de la mañana, los hace sagradamente por una cuestión de salud, pues en 1997 sufrió un accidente automovilístico, chocando de frente con un camión. El hecho le valieron placas metálicas en sus cuatro extremidades por una fractura en una vértebra.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el parlamentario relató que “luego del accidente me dijeron que nunca más podría hacer deporte, porque quedé con una lesión en la columna, pero a los dos años comencé a hacer ejercicio y me he rehabilitado gracias a esa hora y media de ejercicios que hago todos los días“.

“Hago normalmente mil abdominales en un día, que los combino con dorsales”, detalló sobre su rutina. Gracias a esto, explica puede llevar mejor la lesión gracias a una buena musculatura que le sirven como pilares de apoyo. “Si dejo de hacer esos ejercicio al rato ya empiezan los dolores”, comenta.

Sobre los abdominales, dice que “me demoro aproximadamente 40 minutos”. Pero no hace siempre los mismos, primero hace cortos, luego largos y laterales, entre otros.

¿Dolor? No, dice, “porque estoy acostumbrado”, aunque reconoce hay que días que hace 500 no más. ¿Calugas? Tampoco. Explica que “el tejido graso no se elimina con los abdominales. Es el trabajo aeróbico el que quema la grasa”.

“Claro, no vas a tener una panza de cervecero porque en este caso se está haciendo un buen volumen de ejercicio, pero no necesariamente tiene que haber calugas”, añade.