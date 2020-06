“Apareció el tonto de MEO”: Patricia Maldonado en picada contra propuesta de Marco Enríquez Ominami

En una nueva emisión del programa de YouTube de Patricia Maldonado, Claudia Schmidt y Catalina Pulido llamado “Las Indomables“, las animadoras abordaron la situación política y social del país.

De hecho, Maldonado comparó lo que se vive en Venezuela con lo que sucede en nuestro país: “Acabo de ver completo el video del chavismo, de lo que ocurrió, lo mismo que pasó en Chile, cómo llegaron a destruir un país que era Estados Unidos en esos años“.

“Cuando la gente empezó a llegar hace dos años a Chile, Chile era Estados Unidos de este sector, hoy día no somos ni una huevad…”, aseveró.

“Lo mismo que Venezuela, Venezuela hoy día no vale nada, la culpa no la tienen los pobres venezolanos, sino que el Gobierno que asumió”, puntualizó la animadora.

“Chávez fue un dictador espantoso y este otro va por las mismas, y… ¿eso es lo que quieren hacer aquí?, ¿exactamente lo mismo?”, consultó la exintegrante de “Mucho Gusto”.

Fue en este momento cuando la animadora se refirió a la propuesta de Marco Enríquez-Ominami, quien en un video publicado a través de sus redes sociales, propuso una inédita medida para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia que afecta al país.

El excandidato presidencial hizo un llamado a cambiar los ministros del Gobierno de Sebastián Piñera por ministros de la oposición. Entre ellos, propone a Izkia Siches, Daniel Jadue y Beatriz Sánchez.

Sobre esto, Maldonado indicó: “Apareció el tonto de MEO, no sé donde estaba, no sé si está trabajando, no tengo idea, propuso a ciertas personas para que se tomaran el Gobierno, puso a Jadue, puso a la Izkia…“.

Debido a esto, Patricia llamó a la gente a “despertar, tenemos que nosotros buscar el sistema, tenemos que ayudarnos a armar una cadena fuerte”, sostuvo la animadora.

Escucha sus declaraciones: