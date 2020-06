Gran polémica se generó hace algunos días, luego de que un medio de comunicación revelara una licitación de productos como caviar de salmón, mousse de pato y paté de jabalí, adjudicada el 18 de mayo, por un presupuesto total de $100 millones, de parte del Gobierno.

Tras esto, el Gobierno aclaró en qué consiste la licitación de productos gourmet, afirmando que no se ha comprado ningún “producto sofisticado”.

Justamente a este tema aludió el animador Julio César Rodríguez a través de su cuenta de Instagram, en una de sus últimas publicaciones. El conductor de “Contigo en la mañana” bromeó al respecto y generó risas en sus seguidores de la red social.

JC Rodríguez compartió una fotografía donde aparece con bolsas de supermercado, y junto a la postal expresó lo siguiente: “Todos nos toca!!! Ya no quedaba ni pan en la casa!!! Y cómo no había paté de Jabalí ni mousse de Pato habrá que aplicarle a una pastita de huevo duro molido con mayo no más!!!! Un abrazo a todos y que cierren bien el día“, dijo el animador.