China Suárez narró las complicaciones que tuvo tras consumir este alimento durante su embarazo

La trasandina María Eugenia “China” Suárez ya tiene 26 semanas de embarazo y, a través de Instagram, ha compartido múltiples registros donde detalla el avance de este.

No obstante recientemente preocupó a sus seguidores tras alertar de un alimento que le causó complicaciones.

En una conversación con la maquilladora argentina Bettina Frumboli, explicó que se trataba del jugo de apio.

“Me bajó un poco la presión cuando lo tomé. Me explicaron que si no lo venía tomando antes del embarazo no empiece porque es tan depurativo, reactiva todos los órganos“, sostuvo.

Luego agregó: “Así que mejor esperar post embarazo y me dio un poquito de miedo, quizás yo me paranoiquee”.

Tras la reacción de China Suárez, le consultó a un especialista, quien le recomendó tomar jugo de naranja en vez de apio.

Aquí puedes ver el registro: