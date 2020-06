Diana Bolocco compartió inédita fotografía de la época cuando estudiaba periodismo: aparece entrevistando a expresidente

View this post on Instagram

Mi #tbt de hoy!!! Estudiando periodismo. Debe haber sido el año 1998- 1999. Entrevistando al entonces Presidente Frei en plena calle y grabadora en mano!!! Se me cayó el carnet!!!! 😂😂😂😂😂Al centro mi compañera Bernardita Méndez (nunca más la he visto pero le mando un gran abrazo). Cosas que uno encuentra en cuarentena…….