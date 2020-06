Exchica Rojo mostró su abultada pancita con 36 semanas de embarazo

Una de las bailarinas que fue parte del programa “Rojo” de TVN es Paulina López, quien ganó la tercera generación de dicho espacio y destacó por su talento arriba de las tarimas.

En ese contexto y alejada de los reflectores, la profesional mostró fotografías de ella y de su embarazo. Tiene 36 semanas y compartió diferentes imágenes a los más de 30 mil seguidores quienes llenaron de amor estás imágenes.

“Queda tan poquito Alonso… ya 36 semanas, debo confesar que estas últimas no me he sentido muy bien, mi hijo se puso en una posición no muy cómoda para mí y me está aplastando las costillas, es un dolor raro, ardo y no puedo respirar”, dijo.

“¿A alguien le ha pasado? Mucha paciencia y ya queda menos. Besitos a todas las mamás que están como yo”, cerró.