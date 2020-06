El ácido de cuestionamiento de Patricia Maldonado: "La señora Bachelet fue ministra de Salud, ¿qué hue... hizo?

En un nuevo capítulo del programa “Las Indomables”, de Patricia Maldonado, Claudia Schmidt y Catalina Pulido, las animadoras hablaron sobre la política en Chile.

En este contexto, Maldonado fue sumamente crítica a la hora de hablar de los Gobiernos de “izquierda”, y sobre todo del mandato de la expresidenta Michelle Bachelet.

Para comenzar, la animadora abordó el estallido social en el país, indicando que ella no hubiese dejado que se generaran manifestaciones.

“Sería tremendamente drástica con las manifestaciones en las calles. ¿Cómo es posible que los escolares que salían a la calle, rompían lo que se les paraba el cul… y no, a las niñas no se les podía tocar, no importa, se les lleva a la comisaría y los papás tienen que pagar”, declaró Maldonado.

Asimismo, señaló que “la única forma es tolerancia cero, yo aplicaría la tolerancia cero pero sin asco, me imagino cómo deben estar zurdos en este instante que me están viendo…”.

Por otra parte, la cantante aseveró que “este país era muy lindo”, aunque afirmó que “teníamos problemas, había pobreza, nadie puede negar que habían injusticias, siempre en los países hay injusticias, toda la vida la va a haber, siempre”.

Posteriormente, Patricia indicó que “los ‘zurditos’ han estado hartos años en el gobierno po’ y siguieron con la misma hue… no cambiaron nada“.

“La señora (Michelle) Bachelet fue ministra de Salud, ¿qué hue… hizo?, ¿me pueden decir si hizo algún cambio?, ¿hubo algún cambio en la salud? pero nadie dice nada”, sostuvo Maldonado.

Finalmente declaró: “Yo lo dije la semana pasada, la cagad… que hoy tenemos en ese instante con los inmigrantes, la culpable es ella, absolutamente”.

Escucha acá sus declaraciones: