Faloon Larraguibel enseñó y explicó el significado de sus tatuajes: “En mi cuerpo va marcada mi vida”

La animadora Faloon Larraguibel se ha mantenido bastante activa en Instagram durante la cuarentena, publicando múltiples fotografías de su día a día, así como de rutinas de ejercicios que habitualmente realiza.

Ahora la ex “Yingo” publicó una postal en donde enseñó sus tatuajes y, de paso, explicó cuáles son los que les gustan, así como en qué lugares los prefiere.

“Me gustan los tatuajes en mi cuerpo siempre y cuando tengan un significado no me tatúo por tener más tatuajes, y me gustan sólo en los lugares que no se ven fácilmente y si se ven que se vean sexys“, partió señalando.

Luego agregó: “En mi cuerpo va marcada mi vida, mi familia. Si tuvieras que escribir una palabra para siempre en tu cuerpo, cuál sería?”.

La publicación sumó positivos comentarios, donde los internautas además de aplaudir sus tatuajes, le comentaron qué se harían ellos.

Aquí puedes ver la imagen: