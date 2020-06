Joaquín Méndez sobre vida amorosa de Camila Recabarren: “Siguió su corazón”

Joaquín Méndez participó de una conversación con Jordi Castell a través de Instagram, donde se refirió a la decisión de Camila Recabarren de contar abiertamente su homosexualidad.

“Mira Camila (Recabarren), es una genia… hay gente que sigue pensando que están enfermos y vos estás enfermo que no entendiste nada de la vida, va por normalizar todo”, dijo Méndez.

Respecto de Camila Recabarren, su ex pareja, valoró la valentía que tuvo para abordar su homosexualidad: “Hubo momentos que nos separamos, momentos que volvimos, nada, como cualquier pareja… ella pasa por esa transición y siguió su corazón, y cuando me dijo: ‘voy a decir esto’, le digo que está perfecto, y me encanta que pueda hacerlo”.

“Yo creo que ella es una influenciadora, porque no hay mucha gente que se anima… ¡qué huevos, qué aguante!”, expresó.