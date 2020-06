“Viva el amor”: Ricky Martin sorprende con romántica foto con mascarilla por el Orgullo

El cantante puertoriqueño Ricky Martin no quedó al margen de la celebración de los 50 años del Pride, la fiesta del Orgullo Gay en el mundo y que conmemora las primeras marchas del movimiento el año 1970 tras los disturbios en el pub Stonewall Inn, en Greenwich Village de Nueva York.

En una foto junto a su esposo Jwan Yosef, cada uno con su mascarilla puesta, se dan un beso para conmemorar el Orgullo.

“Happy pride everyone”, escribió el cantante puertorriqueño en el post para saludar a todos sus seguidores.

La publicación logró más de 497 mil “me gustas” con comentarios como “Viva el amor libre, en sus mil colores”, “Love is love and we LOVE this and you boys!!!” y “Que sean siempre felices!!!”.