María Luisa Godoy revela detalles de su salud tras contagiarse de COVID-19 en pleno embarazo

La animadora del matinal “Buenos días a todos” María Luisa Godoy dio positivo por coronavirus y levantó las alarmas en TVN, en especial porque tiene siete meses de embarazo.

“Este hecho fue informado por ella al canal el día de hoy (sábado), comenzando de inmediato su cuarentena, lo que la mantendrá alejada del matinal durante dos semanas o el tiempo que sea necesario para su recuperación”, expresa el documento que dio a conocer el canal estatal.

Al respecto la misma animadora salió a agradecer la preocupación y a calmar los ánimos en redes sociales, donde recibió mensajes de apoyo y consultas por su estado de salud.

“Estoy bien hasta el momento, asintomática, espero seguir igual“, dijo en un video que subió este domingo.

“No sé cómo me contagié, porque no he estado con nadie que tenga coronavirus, pero bueno así es este bicho, hay que cuidarse mucho“, continuó la periodista.

“Un beso gigante sobre todo para esas personas que están con coronavirus y se sienten mal y por sus familiares que no los han podido ver”, cerró.