“No se imagina la fuerza que me da”: Mane Swett reveló historia por especial día de su hijo

Este sábado la actriz María Elena Swett celebró el cumpleaños de su hijo de una manera especial y subió una fotografía a Instagram revelando a sus seguidores una particular historia.

“La Sombra de la Madre y el Hijo / La Sombra del Padre y su Hija”, le puso por nombre a dicha imagen, para luego contar el relato.

“Era un día como hoy. Un 27 de Junio pero del 2012. Estábamos al otro lado del mundo en Minneápolis. Llevábamos 21 horas en trabajo de parto y por fin a la 1:24 pm para ser exactos llegó al mundo mi Hijo. Mi Santiago. Mi Gatito. A este mundo que hoy nos duele pero que debemos Sanar”, reveló.

“Mi hijo me dice hoy … ahora … hace unos minutos: “Cuando yo sea grande y tenga una Hija quiero que sea como Tú“. Y Yo me remuevo recibiendo sus palabras porque no se imagina la fuerza que me da escucharlas para seguir haciendo mi parte para que nuestro mundo Sane. A cada uno le toca una parte de Sanar y no podemos abandonarla. Estoy Confiando. Les mando amor”, les dijo a sus seguidores.

El mensaje recibió más de 7 mil “me gustas” con decenas de felicitaciones de cumpleaños.