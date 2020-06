¿Qué significa? Jennifer Aniston lució nuevo tatuaje en su muñeca

La reconocida actriz Jennifer Aniston llamó la atención en las redes sociales tras sorprender con un nuevo tatuaje.

De acuerdo a lo que se aprecia, serían números romanos II II, lo cual de acuerdo al portal People correspondería a fechas especiales para la actriz estadounidense.

Según el sitio, el primer par de números es por el cumpleaños de Aniston, que es el 11 de febrero. El segundo par correspondería por la ex mascota Norman, un perrito de raza Corgie-Terrier que falleció el 2011.

Cabe señalar que este sería el 2do tatuaje de la actriz, que previamente enseñó que tiene escrito el nombre de “Norman” en cursiva en uno de sus pies.

Jennifer Aniston has a wrist tattoo? Also, what does it say? pic.twitter.com/roPttqdOYk

— Amelia (@agerson24) June 22, 2020