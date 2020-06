Felipe Camus narró cómo era tener dengue y Covid-19 al mismo tiempo

El programa “Calle 7” tuvo bastante fama durante sus años de emisión, espacio donde participaron rostros como Valeria Ortega, Francisco Puelles, Valentina Roth y Felipe Camus.

Este último fue entrevistado por Nataly Chilet a través de Instagram, donde Camus reveló que fue diagnosticado de Dengue y Covid-19, con un día de diferencia.

“Me dio un dia viernes en la madrugada un dolor de cabeza tremendo, tenia mucha fiebre y al otro dia me hice el exámen del Dengue y salí positvo. Al otro día me hice el PCR y también salió positivo“, narró el ex “Calle 7” en la plataforma.

Respecto a los síntomas del Covid-19, Campus fue afortunado: “No me afectó tanto tuve un poquito de fiebre y un problema de respiración pero muy leve“.

Cabe señalar que Felipe Camus reside en Bolivia hace ya varios años.

Aquí puedes ver el registro: