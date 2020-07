Julio César Rodríguez: “¡La óptica de izquierdas y derechas ya pasó!”

View this post on Instagram

A veces dan ganas de tirar la toalla!!! Por qué la gente está tan polarizada!! La óptica de izquierdas y derechas ya pasó! La mirada debe ser ciudadana, hacer acento en cuestionar el poder venga de dónde venga. Para que hagan lo que dicen, para que digan de verdad lo que piensan! Sin concesiones, sin miedo, sin acomodos. Por supuesto que la posición de la oposición es más cómoda porque no está tomando las desiciones!! Un día comunista un día facho!!! No nos enredemos en posiciones de guerra fría! El mundo cambió. Nosotros somos distintos, nuestros hijos tienen otra manera de ver el mundo. Necesitamos encontrarnos en acuerdos sin abusos, sin trampas, sin humillaciones donde la gente valga por lo que es no por lo que tiene, dónde la lógica económica que nos gobierna de pasó a una lógica humana!!! El bienestar de la mayoría debe estar en manos de gente consciente y decente no de quienes se disfrazan o mimetizan para hacer lo que no dicen para decir lo que no piensan para sacar utilidades de cualquier tipo que es lo único que los mueve!!Cariños y gracias por el aguante permanente, por apañar siempre, por estar ahí de manera incondicional. Por entender nuestro trabajo, porque nuestro trabajo nos mueve a ser mejores a querer un país mejor para todos, sin que nadie quede afuera!!! ❤️