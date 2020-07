Mane Swett derritió Instagram con postales del cumpleaños número 8 de su hijo [FOTOS]

La actriz María Elena Swett compartió este fin de semana fotografías de su hijo Santiago, quien cumplió 8 años de edad en plena cuarentena.

Recordemos que Santiago nació en Minneápolis, Estados Unidos, pues es producto de la relación de María Elena Swett con el escritor y periodista norteamericano John Bowe.

Fue este sábado el gran día y “Mane” envió unas palabras para su “Gatito”, como le dice: “Era un día como hoy. Un 27 de Junio pero del 2012. Estábamos al otro lado del mundo en Minneápolis. Llevábamos 21 horas en trabajo de parto y por fin a la 1:24 pm para ser exactos llegó al mundo mi Hijo. Mi Santiago. Mi Gatito. A este mundo que hoy nos duele pero que debemos Sanar”.

“Mi hijo me dice hoy … ahora … hace unos minutos … “Cuando yo sea grande y tenga una Hija quiero que sea como Tú“ …. y Yo me remuevo recibiendo sus palabras porque no se imagina la fuerza que me da escucharlas para seguir haciendo mi parte para que nuestro mundo Sane. A cada uno le toca una parte de Sanar y no podemos abandonarla. Estoy Confiando”.

Posteriormente subió fotos de la celebración, que encantó a sus seguidores con más de 28 mil “me gustas”.

“Gracias por este Fin de Semana”, escribió la actriz.