“Más lo que me retaron…”: Javiera Díaz de Valdés se desahogó tras las críticas que recibió en redes sociales

La plataforma de la comisaría virtual es la encargada de otorgar permisos especiales en tiempos de cuarentena. Una de las solicitudes más cuestionadas es la de poder sacar a pasear a las mascotas.

La actriz nacional Javiera Díaz de Valdés fue cuestionada y criticada en redes sociales, precisamente por este tema. Ante la ola de críticas, Díaz de Valdés se desahogó en su cuenta de Twitter.

“Ayer más lo que me retaron en Twitter por sacar a mis perros todos los días a hacer (emoticones de sus necesidades). Y si se puede!! 1 vez al día por 30 minutos», expresó la actriz.

La profesional del arte escénico, agregó también que “no me parece mal que los perros hagan caca y pipí. No sacarlos va en contra de la ley de tenencia responsable».

No abuso de los permisos. Necesito en serio ver donde aparece que son solo 2 veces a la semana, porque yo no lo encuentro. Pero si leo 30 minutos diarios.

No me parece mal que los perros hagan caca y pipí. No sacarlos va en contra de la ley de tenencia responsable. pic.twitter.com/T5nX8gZEnq

— Javi Díaz de Valdés (@javdiazdevaldes) June 30, 2020