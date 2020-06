Natalia Valdebenito encaró a Sergio Rojas por Twitter: “Eres mentiroso y te ríes al serlo”

El comunicador y panelista del programa “Me Late” de Tv+, Sergio Rojas, se refirió a un rumor que vinculó a una de las exparejas de la comediante Natalia Valdebenito con otra persona. Tras esto, la comediante lo encaró por redes sociales.

“En serio en @MeLateTV salió la información de haber encontrado a un ex con otro hombre ..!? Espero su respuesta, sobre todo para conocer quién lo dijo y detalles del hecho … Gracias, Daniel”, dijo Natalia.

Tras esto, el periodista indicó lo siguiente: “Natalia disculpa por no contestar antes pero andaba trabajando como muchos. Ante tus insultos solapados frente a un cahuin te contesto muy simple… conté que me llegó el rumor que habías pillado a un ex con otro en la cama. Eso es todo“.

Frente a la respuesta de Rojas, Natalia no quedó tranquila y contestó de la siguiente manera: “¿Ahora vas a llorar por insultos solapados? He estado aquí dando la cara a las mentiras que tú inventaste. Rumor o no, está mal hecha tu pega y lo sabes. Eres mentiroso y te ríes al serlo. No te hagas la llorona ahora. No te va. Dejémoslo hasta aquí. Por mi no vale la pena”, declaró.

Por su parte, Sergio respondió: “La llorona? Jaaa te quiero decir que soy el por siaca. Antes te encontraba caldo de mote pero ahora me doy cuenta que luchas por derechos solo para la tele. En fin te mando un abrazo y a brishhhharrrrr”.

“¿Ahora eres la víctima? Eres peor de lo que pensaba. Yo antes ni te conocía, y me importa poco o nada la opinión que tengas de mi. Sigue con tu show, no te da para responder como un periodista que se respete. Hiciste mal la pega y ahora lloras porque te encaran. No vale la pena”, contestó Natalia.

“Sánate Natalia te mando besos por miles y ojalá que algo de el humor que entregas te ayude a iluminar tu vida y si me conocías lo qué pasa es que como muchos me veías pero no me mirabas. Típico del famosillo que se ahoga en su propio yo”, dijo Sergio.

A esto agregó: “Ahhh y nunca olvidaré cuando te pedí ayuda para los emprendedores de san bernardo y me dijiste cómo se me ocurría por esa plata y que estabas muy ocupada con tu show. Gracias por mostrarte cómo eres y no le vendas algo que no crees a la gente… las caretas siempre se caen”, dijo el periodista de “Me Late”.

Finalmente, Natalia respondió que “no tengo memoria de haber hablado contigo alguna vez. Si no al menos me habrías preguntado la verdad del “rumor”. Negarme a ayudar? Lo dudo. No poder hacerlo, es posible. Como tantas veces no lo he logrado. Yo contigo ya terminé. Sigue con tu show. Aquí ya quedaste PÉSIMO. Bye“, cerró.

Revisa acá parte de la discusión:

