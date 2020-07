“¡Lo dije y qué!”: El duro descargo de Angélica Sepúlveda tras recibir orden de embargo

Angélica Sepúlveda hace algún tiempo decidió dejar la TV tras pasar por tres realitys de Canal 13, iniciando sus proyectos personales y emprendimientos.

No obstante, en el contexto de la pandemia del Covid-19, su pequeña empresa se vio afectada y, según narró hace unos días en redes sociales, tampoco ha podido acceder a las ayudas del Estados para mejorar su situación.

Frente a esta crisis, Sepúlveda comenzó a distribuir frutas y verduras de su campo en Yungay, pero se ha visto complicada por no poder obtener los recursos para mantener a flote ambo emprendimientos.

En este sentido, se acercó a una institución bancaria para pedir un préstamo, pero en esta se lo negaron.

“Hu*** que pasan en Chile. Hoy fui al banco a pedir un préstamo para nuestro taller de confección y arriendo de disfraces que está parado desde febrero por el COVID-19, ¿y saben qué me dijeron? Que no cumplo con los requisitos“, expresó en las redes sociales.

Esta situación solo empeoró luego de que narrara que el pasado viernes recibió una orden de embargo por una deuda de dos millones de pesos, que fue dejada en su antejardín.

“Miren la tremenda sorpresita que tiró hoy a las 14:25 horas en el jardín de mi casa, el simpático receptor Roberto Santander Hernández. Comprenderán que nada podía hacer a esa hora un día viernes, de lo contrario, habría ido corriendo al BancoEstado a pagar todito”, relató.

Luego agregó: “Con deudas millonarias por todos lados y no porque seamos botarate (irresponsables con el dinero). Todas las pymes informales e independientes pedimos créditos para lograr nuestros negocios, tenemos ese anhelo y gusto por el trabajo incansable y lo hacemos con amor y dedicación”.

Por último la ex rostro de reality arremetió contra las autoridades, quienes no “empatizan de verdad con la clase media, con los que estamos hasta el cuello con cuotas vencidas, amenazados con embargos, etc., terminando la pandemia va a quedar la patá y al igual que miles de chilenos, saldré a la calle a exigir”.

Finalmente realizó un duro llamado hacia los actores políticos: “¿Nos piden que nos quedemos en casa para perderlo todo? ¡Pues yo no los banco más! y aunque sea vendiendo droga junto esa cagá de plata, pero escuchen bien, a mí no me embargan ni una hu*á ¡Lo dije y qué!”.