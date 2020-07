Periodista de T13 AM anunció que fue removida de su puesto: “Me da pena dejar este tremendo equipo”

View this post on Instagram

Gracias a @diariolasegunda por fijarse en este espacio que nació como un experimento y ha ido agarrando fuerza. 1,2,3 cuarentena #sinmascarilla es gracias a quienes también aceptan conversar conmigo con un objetivo muy humilde: conocer cómo se está viviendo este proceso llamado #coronavirus. Hemos tenido de todo, y de verdad gracias por la confianza de los entrevistados en estas primeras dos semanas. Contarles además que hace dos días el canal confirmó que mi querido @poloramirez sigue a cargo en solitario de #t13Am…me da pena dejar ese tremendo equipo y proyecto, pero sólo tengo agradecimiento por haber sido parte de tan increíble grupo de amigos y compañeros. Por ahora sigo en @canal13 abriendo otras puertas y soñando con más. El lunes tenemos a @karolcariolaoliva en #sinmascarilla 20:00 hrs. Abrazos