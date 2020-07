Carolina de Moras alabó cualidad de Felipe Camiroaga que no se ve hoy en la TV

La animadora Carolina de Moras hace un par de días estuvo invitada al programa “Sigamos de Largo”, donde conversó sobre su vida en cuarentena, así como la relación con el fallecido animador Felipe Camiroaga.

En la instancia la comunicadora recordó lo que compartió con el animador de TVN, en especial cuando asumieron la conducción juntos de “Buenos Días a Todos“.

La animadora repasó su carrera en la televisión, afirmando que ha sido “boicoteada” en varias ocasiones por mujeres del medio, en lo cual destacó el apoyo que obtuvo de Camiroaga en esos momentos.

“Yo creo que Felipe me ayudó harto, me ayudó harto a puertas cerradas. Hablábamos harto, me aconsejaba, me decía: ‘aguanta esto, no aguantes esto otro’. En ese sentido, fue súper generoso. De hecho, siempre lo he dicho. Fue muy generoso y fue uno de los animadores más generosos que tuve como co-animador al lado“, relató.

En esta misma línea sostuvo que el fallecido animador tuvo cualidades que hoy no es posible encontrar en la televisión: la empatía.

“Hoy día en la televisión, no se ve mucho esa empatía porque, al final, todos juegan para ellos mismos, todos quieren el pedazo de la torta. Se compite hombre y mujer a la par, y quizás más descarnado de forma mujer a mujer. Pero él tenía esta situación de que disfrutaba tanto lo que hacía y disfrutaba tanto su ser que podía entregarles a todos el espacio”, sostuvo De Moras.

Luego recordó sobre Camiroaga “era un gallo enfermo de natural y normal, y eso era al final su gran ángel, era su gran imán”, agregando luego que era “gozador, sencillo a morir, simple, dadivoso, súper sensible y sensible a la carencia, a la necesidad del otro.”

“No por eso, después que se murió, aparecieron tantas personas diciendo que los ayudó. En ese sentido, su humildad lo llevó a ser muy empático“, cerró Carolina de Moras.