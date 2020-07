El potente mensaje de Denise Rosenthal sobre los cánones de belleza: mostró desubicados mensajes que le han llegado sobre su figura

Un potente mensaje fue el que entregó Denise Rosenthal a través de su cuenta de Instagram, donde habló sobre los cánones de belleza que aún existen en la sociedad.

En una serie de videos, la artista expresó que “hoy día quiero hablarles de un tema súper importante. En las redes sociales estamos muy expuestas y expuestos a muchos comentarios, a ciertos contenidos, a juicios, a exigencias, y se hacen más visibles todos esos patrones que hemos perpetuado, patrones que generalmente son negativos”, comenzó indicando.

A esto agregó que “los estándares de belleza son súper establecidos, lo vemos en la televisión, en la publicidad, en las revistas…”.

Según la cantante, “nacemos y crecemos con la idea de que debemos cumplir con esos estándares para sentirnos bellas (…) vivimos comparándonos“, aseguró Denise.

Posteriormente, señaló que “todos los cuerpos, todas las formas, todas las personas, todos los seres somos diferentes y eso es algo hermoso”.

Además reveló estar preocupada, porque “me han llegado chats como ‘uy no me va a caber el pantalón’, ‘uy, después de la cuarentena voy a ser una vaca’, lo que se está pasando es que se encuentra una justificación para hablar sobre el peso de las demás personas, cosa que no debería pasar”, fue parte de su mensaje.

