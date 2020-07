“Hay algunos que son multimillonarios como Letelier”: Patricia Maldonado propone eliminar a la mitad del Congreso

En una nueva emisión del programa de YouTube de Patricia Maldonado, Claudia Schmidt y Catalina Pulido llamado “Las Indomables“, la exintegrante del matinal “Mucho Gusto” de Mega hizo un particular llamado a los miembros del Congreso de nuestro país.

Maldonado planteó la idea de eliminar la mitad del Congreso, imitando la idea de Italia, que el pasado 8 de octubre aprobó una ley para eliminar a 230 diputados y 115 senadores, no obstante esta ley no entró inmediatamente en vigor, y durante los próximos tres meses después de su publicación en la Gaceta Oficial se convocaría un referéndum para confirmarla, lo que no sucedió debido a la pandemia de Covid-19.

A pesar de esto, la animadora indicó que sería bueno que Chile llevara a cabo esta reforma en el Congreso. “Chile… por favor, señores, eliminen la mitad del Congreso que sale de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos“, comenzó expresando Maldonado.

“Por favor, váyanse para la casa, ¿ustedes no tienen ninguna hue… que hacer? no han hecho nada, sólo vivir la raja, al contrario de todos“, sostuvo la ex panelista del matinal de Mega.

Además, señaló que “hay algunos (parlamentarios) que son multimillonarios, como por ejemplo el (senador Juan Pablo) Letelier, que lleva como 250 mil años en el Congreso, ese se tiene asegurado a él, a los hijos, a los bisnietos, a los tataranietos, todos están asegurados”.

Finalmente declaró: “¡Paren el huev…!“, agregando que “¿hasta cuándo se ríen de pueblo?… señores, que se vayan para la casa la mitad”, cerró.

Escucha acá sus declaraciones: