¡Una maleta con productos íntimos! Este fue el singular regalo que Raquel Argandoña recibió de su hija “Kel”

En una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, los panelistas abordaron el sumario que se realizó al local “Sexshop” del mall Apumanque, que funcionaba como delivery en pleno período de cuarentena.

Fue en este contexto que la animadora Raquel Argandoña se desvió el tema y dejó a todos “atónitos” al mostrar el singular regalo que le hizo su hija Kel: una maleta con productos íntimos.

“Yo tengo mi maleta”, explicó Argandoña, agregando que “la Kel me dijo para la Pascua pasada, ‘mamá, ¿qué te regalo?’. Yo le dije que me gustaría que me regalara cosas entretenidas para tener una vida sexual bien“.

Entre los objetos que mostró la animadora, se encontraba un antifaz, unas esposas, también una crema para engrosar los labios y aceites corporales.

“No puedo mostrar más cosas”, finalizó la mamá de Kel Calderón, causando risas en los panelistas del matinal.

Haz clic acá para revisar el momento.