Kim Kardashian sorprende con nuevo look en medio de expectación por candidatura presidencial de su marido Kanye West

La modelo e influencer norteamericana Kim Kardashian está dando de qué hablar tras el anuncio de su marido Kanye West de postular a la Presidencia de Estados Unidos para suceder a Donald Trump.

De ganar West, Kim se convertiría en Primera Dama, llevando eventualmente su estilo de vida a la Casa Blanca.

Si Kanye gana las elecciones Kim Kardashian pasa hacer primera dama. Me imagino a Kris Jenner haciendo un KUWTK in the White House pic.twitter.com/iRbaebaIRH — Lautaro (@laugonzalezd_) July 5, 2020

Kim Kardashian podría ser la primera dama de USA. Lo dicho, este 2020 no deja de sorprender cada día. pic.twitter.com/P9jDDQ49ib — Anmi ✨ (@Anmor17) July 5, 2020

Julio promete: Kanye West como presidente y Kim Kardashian como primera dama de los Estados Unidos. pic.twitter.com/98NNQKW75e — Miss Mamierda (@IndigoyAzul) July 5, 2020

A horas del anuncio del rapero en Twitter, la protagonista del famoso reality show “Keeping up with the Kardashians” cambió su look y sorprendió a sus seguidores con distintas fotos donde aparece con su marido y jugando con su hijo Saint West.

Revisa las fotos: