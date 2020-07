La “insólita” confesión de Betsy Camino sobre “MasterChef Celebrity”

Una “insólita” confesión fue la que realizó Betsy Camino tras su paso por el programa “Masterchef Celebrity” de Canal 13. Cabe señalar que la modelo cubana es una de las finalistas del espacio, junto a Nacho Pop, Marcelo Marocchino, Rocío Marengo, Natalia Ducó, César Campos y Botota Fox.

A través de una entrevista realizada por la plataforma de Instagram, la modelo aseguró que estuvo a punto de retirarse del programa por problemas personales, lo que finalmente no concretó gracias a la ayuda de un miembro del jurado.

“Yo tuve muchos problemas familiares y en un momento no tuve fuerzas para grabar”, reveló Betsy. Tras esto, explicó que el chef Chris Carpentier se acercó a ella y la ayudó.

“Chris fue, me abrazó y me dijo: ‘cálmate. Sin ti no vamos a hacer la grabación, necesito que te concentres, vas viento en popa, te has sacado la cresta. No seas ansiosa y piensa que los problemas se solucionan"”.

Finalmente afirmó que “eso marcó un antes y un después en la forma de ver a Chris. Siempre lo admiré como chef, pero cuando las personas te tocan como humanos, eso se lleva en el corazón siempre”, cerró.