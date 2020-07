“Aunque me dé nostalgia…”: El sensible mensaje de Gala Caldirola para despedirse de su hogar en Turquía

View this post on Instagram

Este post es especial! Es el último beso de buenas noches que os mando desde este lugar, dejando atrás lo que fue un hogar, personas a las que queremos y un país que nos recibió con los brazos abiertos! Gracias por tanta magia #estambul 🕌 Aunque me dé un poquito de nostalgia, si tengo que reconocer que soy de naturaleza aventurera y me encantan los cambios! Mañana estaremos aterrizando en España para disfrutar del verano con mi familia!🥰 Y después ya veremos que nos depara el futuro! #goodvibes #goodnight #istanbul #españa