“Gracias por crear el ambiente para todos nuestros conciertos”: Metallica mostró su pesar por la muerte de Ennio Morricone

Ennio Morricone, destacado compositor italiano y ganador de dos Premios Óscar, falleció este lunes a los 91 años producto de las complicaciones derivadas de una fractura de fémur.

El genio de la música instrumental fue el creador de varias bandas sonoras de reconocidas películas como “El bueno, el malo y el feo”, “La misión”, “Los intocables de Elliot Ness”, “Érase una vez en América” y “Los ocho más odiados”, entre otros.

A lo largo de la jornada varias figuras del espectáculo han expresado su pesar por la noticia, entre las cuales se encuentra Metallica, banda estadounidense de hard rock y que durante tres décadas años ha comenzado sus recitales con una de las creaciones del europeo: “The Ectasy of Gold“.

“Tu carrera fue legendaria, tus composiciones son eternas. Gracias por crear el ambiente para todos nuestros conciertos desde 1983“, publicó en twitter la agrupación liderada por James Hetfield.

Desde el círculo cercano de Morricone afirmaron que el funeral será “estrictamente privado”.

R.I.P. Ennio Morricone

Your career was legendary, your compositions were timeless. Thank you for setting the mood for so many of our shows since 1983. pic.twitter.com/ac1QZ9QLPs

— Metallica (@Metallica) July 6, 2020