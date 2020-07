Se lo tomó con humor y luego terminó en la clínica: Camila Stuardo sufrió “extraños” síntomas por cuadro de estrés

View this post on Instagram

Se termina esta semana y quiero contarles lo que me paso… Todo comienza el domingo con mucha jaqueca (nunca tengo), el lunes se me comienza a inflamar un lado de la cara, comienzo a sentir dormido, como anestesiado. Para ser sincera, primero me reí. Pensé q me había picado algo y lo compartí en redes para que también se pudieran reír. Me empezaron a llegar millones de mensajes, algunos riéndose y otros preocupados. Mis amigos del área de la salud me mandaron a la clínica para descartar parálisis facial. Llegamos a la clínica y había 2 opciones, alergia o stress. El dolor de cabeza continuaba al punto de no poder ver la luz, natural ni de cel, ni nada. Dormí 2 dias completos, pieza oscura y botada, sin poderme el cuerpo. El miércoles tipo 6 de la tarde desperté y seguía con dolor de cabeza, sin labio inflamado, pero mal de la cabeza. Llame a mi hematólogo y me mando a la clínica por scanner, podía ser un coagulo (sufro de trombofilia). Luego de test de covid mas scanner, la conclusión fue… CUADRO DE STRESS. ¿Por que quiero compartirles esto? ¡Porque “estar mal”, también está bien! ¡Mi cuerpo dijo basta sin previo aviso y se descargo la batería por completo! ¡Por completo! Y aquí estoy, en RE CONSTRUCCION, tratando de escuchar mi cuerpo, de aprender y de crecer. Un amigo me dijo estos días “el mejor momento para ver la luz cami, es cuando tomamos conciencia de nuestra oscuridad”, y aquí estoy VIVIENDOLA. Quiero mostrarme real, con momentos lindos y también momentos malos, quizás alguien se identifica, quizás a alguien le sirve, ¡quizás era justo lo que necesitaba leer…que todos LLORAMOS! Estoy segura que todo esta funcionando como debe ser (aunque a ratos no lo parezca), sabes por qué? PORQUE LAS COSAS MEJORAN, SIEMPRE MEJORAN. Hoy quiero agradecer, porque agradecer es un acto de humildad, ¡cuando agradeces APRENDISTE! Hice un ejercicio que le leí a mi primo Tomas, Se trata de meditar sobre la gratitud, darle valor a cada una de las cosas que me han pasado. Cuando te enfocas en lo que no tienes, siempre serás pobre, pero si te enfocas en todo lo que tienes, serás tremendamente rico. CONTINUÓ EN COMENTARIOS…