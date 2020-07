“Siempre sales tan fome vestida y con la cara deslavada”: Carla Jara respondió a desubicado comentario de usuaria

El pasado fin de semana Carla Jara compartió una tierna postal en compañía de Mariano, su hijo, quien es fruto de la relación que mantiene con el periodista Francisco Kaminski.

No obstante, en la imagen que publicó, recibió un desubicado comentario, donde una internauta la “criticó” por no arreglarse “como debería”.

“Cuándo será el día que te vistas bonita y un tanto atractiva… Siempre sales tan fome vestida y con la cara deslavada sácale provecho a tu belleza tienes tu pareja tienes que estar como una novia para él… Él se te puede aburrir de verte asi el esta constantemente con niñas bonitas… Así que preocúpate mas de ti es un consejo de una mujer de 62 años…”, le redactó la internauta.

La mujer, luego agregó: “Mira a Raquel Argandoña siempre bella arreglada para su hombre…este consejo me lo dio un gran hombre mi padre siempre bella y mana siempre bella hasta su muerte la pintamos sus labios y un poquito de rubor…así que niñita preocúpate mas de tiii”.

Este comentario no pasó nada desapercibido por Jara, quien le respondió a través de la misma red social, sacando aplausos.

“Jaja qué risa su comentario, no necesito arreglarme para nadie, yo soy feliz así, además, le recuerdo que estamos en cuarentena, llevo casi 4 meses encerrada y no tengo ánimo ni ganas para maquillarme y menos para ponerme tacos, nunca lo he hecho y menos lo haré ahora”, replicó.

Aquí puedes ver la imagen: